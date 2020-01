Speck des Jahres kommt aus Vorchdorf

Eine der höchsten Auszeichnungen, die in Österreich für Speck vergeben werden, geht in diesem Jahr an den Vorchdorfer Fleischhauer Fritz Pöll. Laut Gault Millau darf sich sein Karreespeck vom Duroc-Schwein "Speck des Jahres 2020" nennen.

Karl Hohenlohe und seine Gattin Martina Hohenlohe, Österreichs Gault-Millau-Repräsentanten, überreichten Fritz und Margit Pöll die Auszeichnung bei der Präsentation der neuesten Ausgabe des "Gault Millau". In der Preisbegründung wurden besonders die Zartheit und der unverfälschte Geschmack des Karreespecks hervorgehoben. Auch vom "zartschmelzenden" Fettrandl wurde geschwärmt.

Die Basis für den Gaumengenuss bilden Duroc-Naturrasseschweine, die von ausgewählten Landwirten in Pölls Umgebung gezüchtet und unter besonderen Kriterien gefüttert werden. Gepaart mit fachmännischer Verarbeitung, erlesener Geschmackskreation und traditionellem Veredelungsprozess, wurden schon die ersten Versuche im Rahmen der Wieselburger Messe zum Speck-Kaiser 2019 gekürt.

Gault Millau ging noch einen Schritt weiter, indem alle Speck-Spitzenproduzenten in den unterschiedlichsten Kategorien (Bauchspeck, Schinkenspeck, Karreespeck u. v. m.) nochmals gegeneinander antreten mussten. Im Rahmen einer Blindverkostung, bei der eine namhafte Jury, darunter die Haubenköche Konstantin Filippou und Peter Zinter, die Aufgabe hatten, den "Gault-Millau-Speck des Jahres" zu küren, ging Pölls Karreespeck vom Duroc-Schwein am Ende als würdiger Sieger hervor. "Für uns ist das eine weitere Bestätigung, dass die regionale Herkunft und eine fachmännische und feinsinnige Verarbeitung Spitzenprodukte hervorbringen kann", freut sich Fleischermeister Fritz Pöll.