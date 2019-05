Spazierweg aufgewertet

Nachdem die FPÖ im Vorjahr Kritik am desolaten Zustand der Karl-Hausjell-Allee in Kammer am Attersee übte und den Gemeinderat aufforderte, den Spazierweg wieder zu attraktivieren, erfolgt in wenigen Tagen (22. Mai) die offizielle Neueröffnung.

"Besonderer Dank gilt dem Schörflinger Verschönerungsverein und den Grundstückseigentümern Jeszenszky und Max-Theurer, ohne deren Unterstützung diese Neugestaltung nicht möglich gewesen wäre", sagt FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Gemeindevorstand Gerhard Kaniak. Als LEADER-Projekt (REGATTA) wurden die Arbeiten mit EU-Fördergeldern unterstützt.

Neben 23 neuen Mostbirnbäumen bekommt die Allee nun auch zusätzliche Sitzbänke mit Blick auf den Attersee. Von den Schülerinnen der Naturpark-Mittelschule Schörfling wurden digitale Informationstafeln über erhaltenswerte Mostbirnensorten gestaltet, sodass die Karl-Hausjell-Allee nun auch als Lehr- und Erlebnisweg zusätzliche Argumente für einen gemütlichen Spaziergang bietet.