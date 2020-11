Spatenstich in St. Konrad für Maschinenbaufirma

Das junge Gmundner Spezialmaschinenbauunternehmen Tetan GmbH entwickelt und baut maßgeschneiderte Spezialmaschinen für die Metallindustrie. Im Fokus stehen dabei neu entwickelte Automaten und Anlagen zum Richten von Rohren, Hohlprofilen und Stangen. Das Besondere an den Maschinen des Gmundner Start-up-Unternehmens: Die Richtautomaten arbeiten querkraftfrei – das heißt, sie hinterlassen auf der Oberfläche der Werkstücke keine Bearbeitungsspuren.

Diese Technik beschert den Gmundner Maschinenbauern trotz Corona-Krise volle Auftragsbücher. Deshalb beschlossen die beiden Gründer Friedrich Moser und Ulrich Strasser, zu expandieren und zu übersiedeln. War das Unternehmen bisher am Gmundner Bräuhausberg angesiedelt, entsteht jetzt in St. Konrad ein neuer Standort, bestehend aus Montagehalle und Bürogebäude. Vor wenigen Tagen erfolgte der Spatenstich, und bereits im April 2021 geht der neue Standort in Betrieb.