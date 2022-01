Spatenstich im Mai: Windhager expandiert mit Werk in Pinsdorf

Das in Seekirchen am Wallersee (Flachgau) ansässige Traditionsunternehmen Windhager baut seine Produktionskapazitäten nun massiv aus. So soll in Pinsdorf ein neues Werk samt modernem Logistikzentrum entstehen. Auch am Stammsitz in Seekirchen werde großzügig in die Erweiterung der Fertigungskapazitäten investiert, verlautet aus dem auf Heizanlagen spezialisierten Unternehmen.