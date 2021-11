Spatenstich für zwei Business-Parks in Timelkam

Zwei Business-Parks mit Betriebshallen entstehen in den nächsten Jahren in Timelkam. "Damit bieten wir vor allem Start-ups und kleinen bis mittelständischen Betrieben die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu wachsen", sagt Amir Ferizagic, Geschäftsführer von FE Business Parks GmbH. Sein Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Errichtung von kleinststrukturierten Betriebshallenflächen spezialisiert. Es hat bereits in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) und Rüstorf ähnliche Parks entwickelt und plant, weitere Projekte österreichweit umzusetzen.

In Timelkam werden acht Millionen Euro investiert und mindestens 40 neue Arbeitsplätze entstehen. "Durch die gute Verkehrsanbindung zur Bundesstraße B1 und die Nähe zur Bezirkshauptstadt Vöcklabruck ist Timelkam ein optimaler Standort für den Business-Park", betont Alen Cuskic, Geschäftsführer von FE Business Parks.

3000 Quadratmeter Hallen

In den nächsten Jahren sind zwei Bauetappen geplant, wobei im Endausbau rund 3000 Quadratmeter Betriebshallen zur Verfügung stehen werden. Timelkams Bürgermeister Johann Kirchberger (ÖVP) sieht mit dem neuen Angebot den Bedarf für neue kleine und mittlere Unternehmen in seiner Gemeinde gedeckt. "Das Konzept des Business-Parks ist perfekt für eine Wohngemeinde wie Timelkam geeignet", sagt Kirchberger.