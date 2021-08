Spatenstich für mehr Holzproduktion

Die Schmid Baugruppe investiert an ihrem Standort in Frankenburg 6,6 Millionen Euro für die Modernisierung und Erweiterung ihrer Holzproduktion. Auf dem sechs Hektar großen Areal entsteht eine rund 3500 Quadratmeter große Produktionshalle inklusive hochmoderner CNC-gesteuerter Abbundanlage.

"Mit der Erweiterung unserer Holzbauproduktion investieren wir in neueste Technologien sowie in den Ausbau des Standortes Frankenburg, um für unsere Kunden zeitgemäße Bauteile aus dem ökologischen Baustoff Holz fertigen zu können", so Norbert Hartl, Bau-Landesinnungsmeister und Inhaber der Schmid Baugruppe. "Die Portalabbundanlage ermöglicht höchste Präzision in der Holzbearbeitung sowie eine Erweiterung unseres Portfolios. So können wir in Zukunft Bauteile von bis zu 40 Metern Länge und 5,5 Metern Breite vollautomatisiert bearbeiten, wovon in erster Linie unsere Kunden profitieren werden."

Die Fertigstellung erfolgt noch heuer, der Produktionsstart sowie die Inbetriebnahme der Abbundanlage sind für das Frühjahr 2022 geplant.