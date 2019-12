Spatenstich für Lenzings neues Rathaus

Der offizielle Startschuss für ein Jahrhundertprojekt fiel zu Weihnachten in Lenzing. Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber (SPÖ) lud zum Spatenstich für das neue Dienstleistungszentrum, das in den kommenden 18 Monaten am Hauptplatz, gegenüber dem heutigen Rathaus, entstehen wird.

Kosten: 7,2 Millionen Euro

7,2 Millionen Euro nimmt die Marktgemeinde in die Hand und bekommt dafür nicht nur ein neues Amtsgebäude: Im Dienstleistungszentrum werden auch eine Bibliothek samt Lesecafé, eine Filiale der Sparkasse OÖ und mehrere Büros Platz finden. Eine zweigeschoßige Tiefgarage mit 80 Stellplätzen ist ebenso vorgesehen wie eine Photovoltaikanlage.

Spatenstich für ein Lenzinger Jahrhundertprojekt Bild: Marktgemeinde

Das neue Gebäude wird dem Ortszentrum ein völlig anderes Gesicht geben, das war den Verantwortlichen im Rathaus bewusst. Deshalb banden sie bei der Planung den Ortsbildbeirat des Landes ein. Apropos Planung: Der Entwurf des Dienstleistungszentrums stammt vom Wiener Architekten Walter Stelzhammer, der selbst in Lenzing aufwuchs.

Möglich wurde das Großprojekt, weil die Marktgemeinde zwei alte und großteils leer stehende Gebäude am Hauptplatz erwerben konnte. Diese werden nun abgerissen und machen Platz für das neue Gebäude.

Das bestehende Rathaus aus dem Jahr 1954 wird hingegen generalsaniert. "Wir machen ein Gesundheitszentrum daraus", sagt Bürgermeister Vogtenhuber. "Die Bevölkerung soll hier künftig ein breites medizinisches Angebot finden. Von Physiotherapieeinrichtungen bis hin zu Facharztpraxen kann ich mir da alles vorstellen."

Impuls für das Ortszentrum

Sowohl das Dienstleistungszentrum als auch das Gesundheitszentrum werden das Ortszentrum beleben – so die Hoffnung der Ortspolitik. "Wir legen heute den Grundstein dafür, das Zentrum von Lenzing zu stärken", sagte Bürgermeister Vogtenhuber beim Spatenstich.

