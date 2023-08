Spatenstich für Hotel beim Landschloss Ort wäre noch für dieses Jahr geplant

Die Gmundner Landtagsabgeordnete Julia Bammer (NEOS) richtete vor zwei Monaten eine schriftliche Anfrage an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP), mit der sie Details über die Verpachtung der Gmundner Toscana-Halbinsel an die Toscana Hotel Errichtungsgesellschaft mbH & Co KG erfahren wollte. Wie berichtet plant diese die Errichtung eines Kongresshotels beim Landschloss Ort.