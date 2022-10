Spatenstich für einen neuen Kindergarten in Attersee

Der Bau eines neuen Kindergartens für drei Gruppen in der Gemeinde Attersee am Attersee hat offiziell begonnen. Im Beisein von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP), Bürgermeister Rudi Hemetsberger (Grüne) und zahlreichen Ehrengästen erfolgte am Dienstag der Spatenstich. Die eigentlichen Bauarbeiten starten am 2. November 2022 und werden voraussichtlich ein Jahr dauern.

Land und Gemeinde investieren gemeinsam rund 2,1 Millionen in den Neubau der Kinderbildungseinrichtung. Eine Million Euro stammen aus Budgetmitteln der Gemeinde Attersee, rund 1,1 Millionen Euro steuert das Land Oberösterreich bei. Das Gebäude hat eine ökologische Wärmedämmung mit Holzfaserdämmplatten und eine umweltfreundliche Luft-Wärmepumpe-Heizung.

Bürgermeister Hemetsberger bedankte sich beim der Landesregierung für die finanzielle Unterstützung, "sowie bei unseren Vorgängern im Atterseer Gemeinderat, die das Projekt auf den Weg gebracht haben".

Landesrätin Langer-Weninger strich die Zukunftsperspektive für die Atterseer Kinder hervor: „Mit dem Spatenstich des neuen Atterseer-Kindergartens fördern und unterstützen wir als Land OÖ eine nachhaltige Kinderbetreuungs- und -ausbildungsstätte. Ich gratuliere Attersee recht herzlich zu diesem tollen Projekt und wünsche eine reibungslose Bauphase.“