Spatenstich für die größte Surf-Welle des Landes

Nach vier Jahren Planung und sechs behördlichen Genehmigungsverfahren fand in Ebensee der Spatenstich für eine spektakuläre Sportstätte statt. Bei der Miesenbachmühle errichtet der junge Ebenseer Max Neuböck für 1,5 Millionen Euro eine künstliche stehende Welle zum Riversurfen auf der Traun.

Gebaut wird in den kommenden neun Monaten ein zehn Meter breiter Nebenkanal der Traun, in dem durch verstellbare Bodenklappen eine bis zu 1,5 Meter hohe stehende Welle erzeugt werden kann. Daneben ist auch eine Liegewiese geplant. "Die Anlage soll sich bestmöglich in die Natur einbinden und zum Verweilen einladen", sagt Neuböck. "Wir möchten hier ein Sport- und Naherholungszentrum verwirklichen."

Die Surfwelle wird zwischen 250 und 300 Tage im Jahr in Betrieb sein und dürfte Riversurfer von weit her anlocken, weil es in Österreich nichts Vergleichbares gibt. "Der Preis für eine Tageskarte wird zwischen 20 und 25 Euro kosten", sagt Neuböck. "Eine Jahreskarte kostet rund 400 Euro."

SPÖ-Bürgermeister Markus Siller ist vom Projekt begeistert. "Es unterstützt uns in unseren Bestrebungen, Ebensee als Tourismusort mit einer Vielfalt an Sportarten zu positionieren", sagt er. (ebra)