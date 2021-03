Spatenstich für das neue Gemeindeamt in Vöcklamarkt

20 Jahre lang wurde in Vöcklamarkt über einen Um- oder Neubau des Gemeindeamtes diskutiert. 2008 wurde auch eine Substanzanalyse des bestehenden Gebäudes in Auftrag gegeben. Wegen der Finanzkrise musste dann das Projekt aber zurückgestellt werden. Vor dreieinhalb Jahren beschloss der Gemeinderat schließlich den Beginn der Planungen für einen Neubau.

Jetzt ist es so weit: Bei perfektem Wetter wurde dieser Tage der Spatenstich für das Projekt „Amtsgebäude Neu“ gefeiert. Errichtet wird es an der Kreuzung von Dr.-Scheiber-Straße, Lehrstraße und Marktstraße (Areal der ehemaligen Apotheke). Die Marktgemeinde investiert dafür 5,5 Millionen Euro. Und es ging beim Spatenstich nicht nur um das Amtsgebäude allein: Um die gesundheitliche Versorgung der Vöcklamarkter Bevölkerung langfristig sicherzustellen, wird daneben auch ein „Haus der Gesundheit“ errichtet, in dem ansässige Ärzten und Therapeutinnen arbeiten werden. Im Sommer 2022 sollen die Gebäude bezogen werden.

Bürgermeister Alois Six (ÖVP) betonte beim Spatenstich, dass die Investition nur durch die gute Zusammenarbeit der Fraktionen im Gemeinderat möglich wurde.