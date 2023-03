Am Samstag steigt in der Fußball-Landesliga West das bezirksübergreifende Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Gmundner Milch und dem SK Bad Wimsbach. Anpfiff in der Gmundner LSP-Arena ist um 15.30 Uhr. Die Wimsbacher starteten furios ins Frühjahr: Dem 4:0-Auswärtssieg gegen Wallern 1b/St.Marienkirchen folgte ein 5:0-Heimerfolg gegen ATSV Sattledt. „Unser Gegner verfügt über einen Kader, der zu den stärksten in der Landesliga zählt“, warnt SVG-Obmann Günter Laska vor den Gästen. Die SVG-Juniors kicken bereits ab 13 Uhr gegen den Wimsbacher Nachwuchs.

