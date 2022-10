Spa Award für Leitbetrieb im Attergau

Im Hotel Ritz Carlton Vienna wurden die besten Spas Österreichs ausgezeichnet. Gewinner der Kategorie Country Spa ist das Hotel Winzer aus St. Georgen. Das größte Spa & Boutique Hotel im Salzkammergut setzte sich gegen 15 Hotels aus ganz Österreich durch und wurde von den "look!"-Lesern zum Gewinner gekürt. Die Gastgeber Thomas Winzer und Renate Winzer nahmen die Auszeichnung in Wien entgegen.

Die Laudatio via Zuschaltung wurde von der Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau, Angelina Eggl, gehalten. "Das Hotel Winzer ist ein Leitbetrieb in der Region Attersee-Attergau, der seit Jahrzehnten für Qualität und Anspruch steht, und das seit mehreren Generationen", sagte Eggl in ihrer Rede. Besonderer Dank bei der Award-Übergabe galt der Belegschaft. Thomas Winzer: "Wir sind stolz darauf, solche Mitarbeiter zu haben. Ohne sie wäre diese Auszeichnung nicht möglich."

Das Hotel Winzer ist spezialisiert auf ungestörten Paarurlaub mit einer großen Prise Romantik. Angeboten werden Candle-Light-Dinner, wohltuende Paarmassagen sowie Extras aus dem Kuschelkatalog. Es gibt zahlreiche Kuschelzimmer und Suiten mit eigenem Whirlpool sowie die neu erbaute Kuschelsuite. Zudem birgt das Haus drei Spa-Areas auf insgesamt 5000 Quadratmetern Wellnessfläche mit 13 Saunen, darunter eine spektakuläre Eventsauna, zwei Dampfbädern, 13 verschiedenen Kuschel- und Relaxoasen sowie elf Pools. Ein besonderes Glanzlicht ist das neu gestaltete Sonnendeck mit Whirlpools, exklusiven Outdoormöbeln und einer Sky Bar mit Panoramablick. Infos: www.hotel-winzer.at