SP will freie Fahrt und freien Seezugang

Eine massive Unterstützung für die Forderung nach freiem Seezugang gibt es durch das Agerforum, das SP-Vertreter mehrerer Gemeinden entlang der Ager gegründet hatten. "Wir stehen absolut hinter der Forderung von NAbg. Mike Seemayer und der Sozialistischen Jugend", lautet das Resümee der Sozialdemokraten an der Ager. "Es kann nicht sein, dass Anlageobjekte der Millionäre am Seeufer verstauben, während sich die Menschen an immer weniger werdenden öffentlichen Badeplätzen auf die Füße treten."

Weiters wollen die SP-Funktionäre auf die schlechte Öffi-Anbindung des Attersees an den Zentralraum des Bezirks aufmerksam machen. "Die Schulbusse stehen sich in den Ferien die Reifen platt, aber am Abend von Litzlberg nach Vöcklabruck zu kommen, ist mit Öffis schlicht unmöglich", kritisiert das Agerforum. Stattdessen gebe es verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze und schlechte Luft. Der Bahnhof in Kammer-Schörfling werde werktags spärlich und am Wochenende überhaupt nicht angefahren, ärgert sich Peter Schobesberger, Vertreter der SP Vöcklabruck im Agerforum. Von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) wird gefordert, die verkehrspolitische Steinzeit zu beenden und bis zur nächsten Sommersaison für entsprechende Anbindungen zu sorgen.

Die Vertreter des Agerforums trafen sich bei der gesperrten Radfahrerbrücke in Seewalchen. Sie fordern einen zeitnahen Neubau. Der Schörflinger Bürgermeister Gerhard Gründl (SP) bestätigte den Handlungsbedarf. Er hoffe, dass alle an einem Strang ziehen. "Es besteht schon viel zu lange dringender Handlungsbedarf", zeigte Jürgen Kirchberger von der Seewalchner SPÖ auf. "Diese Situation ist vor allem für radfahrende Familien mit Kindern lebensgefährlich." Jetzt müssen Radfahrer über die viel befahrene und gefährliche Ampelkreuzung zwischen Seewalchen und Kammer ausweichen.

