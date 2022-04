Die wenigsten wissen, dass mitten in Salzburg rund zwölf Gämsen in freier Wildbahn leben. Weil die kleine aber feine Kolonie abgeschottet auf dem Kapuzinerberg lebt, braucht es hin und wieder eine genetische Auffrischung. Und hier kommt eine junge Gamsgeiß ins Spiel, die vor einem Jahr im Cumberland Wildpark Grünau geboren wurde. Das Jungtier übersiedelte am Dienstag in die Mozartstadt, um dort frischen Schwung in die Herde zu bringen. Geschenk aus Grünau Geld bekam die Einrichtung im Almtal