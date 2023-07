SOS-Kinderdorf bekommt einen Ableger in Ebensee

Ab Herbst 2024 wird das SOS-Kinderdorf Altmünster in Ebensee eine Wohngruppe für acht bis zehn junge Menschen im Alter zwischen acht und 15 Jahren und ein fünfköpfiges Pädagoginnenteam betreiben. Der Spatenstich für das Projekt, an dem der Arbeiter-Samariter-Bund beteiligt ist, fand am Dienstag statt.

"Unser Standortentwicklungsprozess hat neuen Bedarf hervorgebracht", sagt SOS-Kinderdorf-Leiter Gerhard Pohl. "Die Erfahrungen zeigen uns aber, dass eine Dorfgröße mit 80 bis 90 Kindern ihr Limit erreicht hat. Deshalb haben wir uns für den neuen Standort in Ebensee entschieden. Dort gibt es ausreichende Schulplätze, eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und ein reges Vereinsleben."

"Ich freue mich über die SOS-Kinderdorf-Dependance in unserer Gemeinde", sagt Bürgermeisterin Sabine Promberger (SPÖ). "Ich hoffe, dass die Kinder und Jugendlichen gleichsam ein Zuhause bei uns finden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper