Soroptimistinnen luden eine lebende Gitarren-Legende nach Gmunden ein

GMUNDEN. Das Benjamin Schmid Jazz Quartet spielt für einen guten Zweck – und mit Biréli Lagrène.

Biréli Lagrène mittlerweile auch schon 52 Jahre alt, begeistert eingeweihte Fans seit vier Jahrzehnten. Bild: TAGA Publishing

Damit ist dem Soroptimist Club Traunsee ein wahrlich großer Wurf gelungen: Die Damen des international tätigen Servicevereins, der sich dem Helfen und Unterstützen verschrieben hat und zu dem auch zahlreiche Mitglieder in Gmunden zählen, konnten gemeinsam mit den Verantwortlichen der Salzkammergut-Festwochen eines der größten Kaliber der Gitarrenmusik in die Traunseestadt holen: nämlich die lebende Legende Biréli Lagrène.

Das Konzert am Samstag (19.30 Uhr, Stadttheater Gmunden) trägt den Titel "Tribute To Didier". Haupt-Act ist das Benjamin Schmid Jazz Quartet feat. Diknu Schneeberger. Im Detail treten auf: Benjamin Schmid (Violine), Diknu Schneeberger (Gitarre), Martin Spitzer (Gitarre) und Joschi Schneeberger (Bass). Ganz bescheiden im Hintergrund wird als "Special Guest", also als spezieller Gast, der französische Wundergitarrist Biréli Lagrène erwähnt.

Benjamin Schmid, als einziger Geiger für Klassik und Jazz mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet, gestaltet am übermorgigen Abend eine Hommage an den großen französischen Jazzgeiger Didier Lockwood, mit dem ihn eine jahrzehntelange künstlerische Freundschaft verband: Lockwood verpflichtete den damals 17-jährigen Schmid erstmals 1986 für ein Violin-Summit in Le Mans (Frankreich), nachdem er ihn mit Stéphane Grapelli gehört hatte. "Ich möchte diese ungemein starke Stimme des Geigenjazz und einen wunderbaren Menschen nachklingen lassen", sagt Schmid dazu.

Auch seine Lieblingspartner des französischen Django-Jazz sind dabei: Supertalent Diknu Schneeberger und der absolute Großmeister Biréli Lagrène, der bereits im Alter von zwölf Jahren seine erste Platte aufnahm, als Teenager zu Legendenstatus wuchs und auch heute noch als einer der genialsten Interpreten seines schwierigen Genres gilt.

Der Erlös der Veranstaltung kommt kulturellen und sozialen Frauenprojekten des Soroptimist Clubs Traunsee zugute.

