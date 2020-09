Sorge um Erhalt von Bad Ischler Schule

In Bad Ischl herrscht Sorge um den Erhalt einer Volksschule: Mit dem Bau des Schulzentrums am Kreuzschwesternareal soll auch die VS Concordia vom aktuellen Standort in Ahorn nach Reiterndorf verlegt werden. Aktuell seien 205 Kinder und 20 Lehrer in der Volksschule und 60 Kinder mit 15 Lehrern in der Leopold-Hasner-Förderschule, die sich ebenfalls an diesem Standort befinde, sagt Pamela Sams, Obfrau des VS-Concordia-Elternvereins.

Am Kreuzschwesternareal, das von der Stadtgemeinde Bad Ischl gekauft wurde, sollen nun die beiden Neuen Mittelschulen, die VS Concordia, die Förderschule, eine Krabbelstube und die Landesmusikschule Platz finden. In der ersten Bauphase ist die Sanierung des bestehenden Gebäudes für die VS, Förderschule, Krabbelstube und Musikschule geplant. Für die beiden NMS mit rund 200 Schülern und 40 Lehrern soll in einer zweiten Bauphase ein neues Gebäude daneben errichtet werden. "Laut Auskunft der Gemeinde belaufen sich die Kosten des geplanten Projektes auf 14 Millionen Euro", so Sams. Die Sanierung des denkmalgeschützten Concordia-Gebäudes würde heute, gemäß eines bereits vorliegenden Planes, rund sechs Millionen Euro kosten.

"Täglich werden fast 1000 Personen zu dem Areal fahren oder gebracht und abgeholt werden", so Pamela Sams. "Das wird eine enorme Mehrbelastung für die Zubringer des Gymnasiums, der HAK, des Krankenhauses, der VS Reiterndorf und für den Berufsverkehr, der zu dieser Tageszeit ebenfalls sehr stark ist. Laut Gemeinde werden andere Zufahrtswege geplant, wie etwa die umstrittene Südanbindung über Sulzbach. Die zusätzlichen Kosten für die Schulbusse wurden noch nicht kalkuliert." Durch die drei Schulstandorte in Bad Ischl und die Aufteilung nach Sprengeln habe der überwiegende Teil der Kinder derzeit noch die Möglichkeit, zu Fuß zur Schule zu gehen. Mit einem Schulzentrum am anderen Ende der Stadt verliere man diesen Vorteil für die Kinder und die Eltern.

Klassen um 30 Prozent kleiner

Dazu komme laut Sams eine verringerte Fläche: "Die Klassenzimmer sind bis zu 30 Prozent kleiner, und die Garderobenfläche reduziert sich von 400 auf 150 Quadratmeter." Warum der Erhalt der VS Concordia so wichtig sei, argumentiert Sams so: "Ein denkmalgeschütztes Gebäude braucht eine Nutzung. In diesem Fall ist der Denkmalschutz am Erhalt der Schule interessiert, und die Planung der Sanierung wurde 2010 mit dem Denkmalamt abgestimmt. Wenn es keine Nachnutzung gibt, droht der Verfall – wie am Beispiel Haidenhof zu sehen ist. Eine Schule wirkt nicht nur als Gebäude, sondern hat eine Strahlkraft: die Schulwege der Kinder, der Bauerpark mit dem Spielplatz und dem Kalvarienberg, die Baracken mit der Nachmittagsbetreuung, die Kletterwand im Sommer und die Schlittenbahn im Winter und vor allem die Kalvarienbergkirche als fixer Bestandteil im Schuljahr. Der Stadtteil Ahorn würde die Kinder vermissen."