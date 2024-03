Soravia-Tochter pleite: Seeviertel „nicht betroffen“

In zweieinhalb Jahren wird Gmunden anders aussehen. Zumindest am Ostufer des Traunsees, wo rund 70 Wohnungen, ein Hotel, neue Geschäfte und Gewerbeflächen entstehen sollen. Insgesamt will die Soravia-Gruppe sieben neue Gebäude um rund 135 Millionen Euro errichten. Ende 2026 soll das fertige Seeviertel Touristen aus aller Welt in die Stadtgemeinde locken und Einheimischen neue Perspektiven ermöglichen. Doch nun zogen bei Soravia zumindest graue Wolken auf.