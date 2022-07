Sommeruni im OKH: KeKademy liefert tolles Programm für junge Forschende

Mit dem Themenschwerpunkt "Kulturgeschichte(n)" geht die Sommerakademie "KeKademy" im Offenen Kulturhaus von 5. bis 9. September in die nunmehr fünfte Runde. Ein vielfältiges Programm aus der Welt von Wissenschaft, Kunst und Technik können Kinder zwischen vier und zwölf Jahren an fünf "Universitätstagen" erleben.

Ob im Archäologie-Kurs einen Schatz entdecken, eine Radiosendung gestalten, selbst Steinzeitwerkzeug herstellen oder den eigenen Rapsong produzieren: Mit 40 Lehrveranstaltungen bietet die "KeKademy" Kindern und Jugendlichen einen spannenden Blick in die große Welt der Wissenschaft. Ganz nach dem Motto "Studieren probieren!" wird herzlich dazu eingeladen, spielerisch neue Interessen zu wecken und noch Unbekanntes zu entdecken.

Neu ist im heurigen Jahr das Anmeldesystem, das erstmals gänzlich über ein Online-Buchungstool abgewickelt wird. Online können die Beschreibungen aller Kurse nachgelesen und gleich die gewünschten Kurse individuell gebucht werden. Neben der Vielfalt im Programm ist auch Vielfalt bei den Studierenden wichtig. Um für alle interessierten Forscherinnen und Forscher einen möglichst barrierefreien und finanziell unabhängigen Zugang zu den Lehrveranstaltungen zu gewährleisten, sind Aktivplätze eingeplant. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten, am besten direkt via Mail an kekademy@okh.or.at

Die "KeKademy" findet im Rahmen des Kulturprogramms im OKH Vöcklabruck statt. Das gesamte "KeKademy"- Programm sowie alle Infos und das Anmeldetool sind unter www.okh.or.at zu finden.