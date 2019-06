So ist das steirische Salzkammergut: Eine Drehleiter für vier Feuerwehren

Die vier Feuerwehren des steirischen Salzkammerguts legten sich gemeinsam eine neue Drehleiter zu. Das Fahrzeug wurde im Rahmen des Narzissenfests am vergangenen Wochenende in Bad Aussee feierlich seiner Bestimmung übergeben, und der Festakt wurde auch zu einer Demonstration des Zusammenhalts der beiden Feuerwehrabschnitte Bad Aussee und Bad Mitterndorf: 221 Feuerwehrmänner und -frauen marschierten am Kurhausplatz auf, um bei der Segnung der Drehleiter dabei sein zu können.

Das Zusammenwirken von vier örtlichen Feuerwehren (Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee, Bad Mitterndorf) stellt in der Steiermark eine Rarität dar. Meistens trägt die Stützpunktgemeinde des Fahrzeuges die Kosten, aber bereits vor 25 Jahren wurde dieses besondere Modell, damals noch mit sechs Gemeinden, schon erfolgreich gestartet und nun fortgesetzt. Als Patinnen des Fahrzeugs fungieren die vier Bürgermeistergattinnen: Waltraud Loitzl (Altaussee), Maria Frosch (Bad Aussee), Heidi Neuper (Bad Mitterndorf) und Michaela Steinegger (Grundlsee).

