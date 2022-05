Slow Food im OKH will Wertschätzung für die Lebensmittel der Region heben

Kürzlich hat sich in Vöcklabruck eine Slow-Food-Gemeinschaft gegründet, um die Wertschätzung für Lebensmittel in der Region zu stärken. Die internationale Slow-Food-Bewegung setzt sich in über 160 Ländern für das Recht auf gute, saubere und faire Lebensmittel ein.

Die ehrenamtliche Gemeinschaft hat sich rund um den saisonalen Bio-Genussmarkt im OKH entwickelt, der 2018 von jungen Bio-Landwirten ins Leben gerufen wurde. Dieser wird heute als breites Kooperationsprojekt von Produzenten, Foodcoop-Engagierten und Kulturtätigen getragen. Im März 2022 wurde der Markt von Slow Food International zum "Markt der Erde" ernannt – und ist damit der erste in Oberösterreich. "Ausgehend vom Markt möchten wir das Verantwortungsbewusstsein für bio-regionale Lebensmittel fördern und vor allem auch den direkten Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten herstellen," sagen Katharina Neumann und Richard Schachinger, Sprecher von Slow Food Vöcklabruck.

Begeistert von der Initiative des engagierten Marktteams zeigt sich auch Christina Kottnig, Vorsitzende des Dachverbandes Slow Food Österreich und selbst Oberösterreicherin: "Ich freue mich extrem, dass jetzt auch mein Heimatbundesland Oberösterreich seinen ersten Markt der Erde bekommen hat. Unsere Märkte der Erde sind so viel mehr als normale Märkte. Hier kann man Slow Food in seiner schönsten Form erleben und genießen: geschmackvolle, ökologisch und fair produzierte Lebensmittel, direkt von den Produzenten, die mit viel Leidenschaft über die Herstellung und das Handwerk dahinter erzählen, und das alles direkt aus der Region ohne lange Transportwege."

Die Slow-Food-Philosophie "gut, sauber und fair” soll durch Vorträge oder Besuche bei lokalen Lebensmittelerzeugern vermittelt und so Vertrauen untereinander aufgebaut werden. Wer Slow Food kennenlernen möchte, ist am 23. Juni um 19.30 Uhr zum Vortrag mit OÖN-Kulinarik-Redakteur Philipp Braun "Mit Slow Food aus der Krise” im OKH eingeladen.