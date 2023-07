Slalom-Weltcupsieger bei der Trophy

In knapp zwei Wochen (14. bis 16. Juli) geht die diesjährige Salzkammergut Trophy der Mountainbiker in Szene. Angeboten werden sieben Distanzen. Etabliert hat sich mittlerweile auch die Bosch (e)MTB Schnitzeljagd für E-Biker, die auf drei Distanzen (21, 37, 46 Kilometer) nicht gegen die Zeit, sondern um Punkte fahren und dabei Geschicklichkeitseinlagen meistern müssen. Der Bewerb findet am Sonntag, 16. Juli, statt, die Startzeit kann zwischen 9 und 11 Uhr frei gewählt werden. Mit dem zweimaligen Slalom-Weltcupsieger Thomas Sykora hat sich heuer auch Prominenz in die Startliste der Schnitzeljagd eingetragen.

Anmeldung auf www.trophy.at

