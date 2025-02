Skitourengeherin am Dachstein gestürzt - mit Hubschrauber gerettet

Von Freitag auf Samstag hatte die 50-Jährige mit ihrem gleichaltrigen Ehemann und den beiden gemeinsamen Töchtern im Wiesberghaus am Dachstein übernachtet. Am Samstagvormittag stieg die Familie mit ihren Tourenschiern zur Simonyhütte auf 2205 Metern Seehöhe auf. Nach einer Rast setzten sie am frühen Nachmittag den Anstieg in Richtung Hallstätter Gletscher fort. Auf einer Seehöhe von etwa 2500 Metern drehten das Ehepaar und die Kinder am Gletscher um und fuhren wieder ab.

Gegen 16:20 Uhr stürzte die 50-Jährige ein Stück unterhalb des Gletschers, im Bereich Schöberl und Kreuzung Simonyhütte, und verletzte sich am Knie. Das sie nicht mehr weiterfahren konnte, setzte ihr Mann einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber und der Bergrettungsdienst Hallstatt wurden alarmiert, auch der Hüttenwirt vom Wiesberghaus begab sich zur Unfallstelle. Die Crew des Notarzthubschraubers konnte direkt bei der Unfallstelle landen. Die Verletzte wurde zu einem Krankenhau geflogen. Der Mann und die beiden Töchter konnten selbst zum Wiesberghaus abfahren.

Lokalisierung: Wiesberghaus

Anspruchsvolle Verhältnisse wegen Schneemangels

Die Polizei mahnt bei Skitouren in diesem Gebiet zur Vorsicht: Aufgrund der geringen Schneelage gibt es im Bereich der Unfallstelle viele felsige und kurvenreiche Bereiche. Außerdem sind die Mulden kaum mit Schnee aufgefüllt. Die Verhältnisse im Gelände können zur Zeit als eher anspruchsvoll beschrieben werden.

