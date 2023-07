Skigebiet Kasberg ist zahlungsunfähig: Betrieb wird für immer eingestellt

LINZ. Seit Monaten wurde um eine Lösung für das Skigebiet am Kasberg gerungen – jetzt ist das Aus besiegelt. Die Betreibergesellschaft ist zahlungsunfähig. Der Gang zum Konkursgericht scheint unausweichlich.

Nach der gestrigen Generalversammlung teilte das Betreiber-Unternehmen dem Land mit, dass die Betreibergesellschaft zahlungsunfähig sei, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) den OÖN. Ein Insolvenzantrag scheine "unausweichlich", deren Anmeldung werde bereits besprochen.

Unsichere Finanzierung

Bis zuletzt wurde über eine Neuausrichtung des Skigebiets gerungen, weil der Betrieb trotz Millionenförderung durch das Land seit Jahren rote Zahlen schrieb. Als mögliches Zukunftsszenario wurde der Sommerbetrieb der Almtal-Bergbahnen in Erwägung gezogen. Diese Variante scheiterte letztlich an den fünf Grundeigentümern, die bis zuletzt diese Variante verhinderten. Auch deshalb, weil sie die "nachhaltige Wirtschaftlichkeit eines Ganzjahresbetriebes" anzweifeln, wie sie im Frühjahr in einem gemeinsamen Schreiben formuliert hatten. Die OÖN berichteten ausführlich.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Geschäftsmodell der Bergbahnen schon vor 2010 auf wackeligen Beinen stand. Damals schlitterten die Bergbahnen mit 20 Millionen Euro in die Insolvenz. Die Schröcksnadel-Gruppe sprang in Kooperation mit der Raiffeisen-Landesbank ein. Sechs Jahre später – der Jahresabgang betrug 850.000 Euro – zogen sich diese Gesellschafter zurück, woraufhin das Land einspringen musste. Die Landesregierung investierte in die Anlagen der Almtal Bergbahnen GmbH und setzte die Gemeinden Grünau, Scharnstein, Vorchdorf und Pettenbach als neue Hauptgesellschafter ein. Diese beauftragten die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG mit dem operativen Betrieb.

Da sich die Gemeinden die Abgänge des Skigebietes nicht leisten hätten können, versprach die Landesregierung Unterstützung: Mittels Landtagsbeschlusses wurde festgelegt, das Minus zehn Jahre lang mit einer Abgangsdeckung in der maximalen Höhe von einer Million Euro auszugleichen. Das Zeitfenster endet mit der Skisaison 2025/26.

Auch im Geschäftsjahr 2022/23 stand einem Umsatz von 1,5 Millionen Euro ein Abgang von 1,32 Millionen Euro gegenüber. Weitere 320.000 Euro seien nicht gedeckt, heißt es. Auch die Gästezahlen haben sich in den vergangenen Jahren nicht positiv entwickelt – im Gegenteil: Im Jahr 2010 wurden 128.000 Besucher registriert, im Vorjahr hatte sich die Zahl mit 63.000 halbiert.

LRH: "Nicht überlebensfähig"

Dazu kommt, dass die Betreibergesellschaft ihren Betreibervertrag spätestens per Ende April 2024 gekündigt hat.

Dass der Betrieb trotz Millionenförderung durch das Land nicht mehr rentabel ist, unterstrich auch der Landesrechnungshof (LRH) in seiner Prüfung des Wintertourismus in Oberösterreich: Ohne Steuergeld wäre das Skigebiet "nicht überlebensfähig", urteilten die Rechnungsprüfer.

Mehr als 5,5 Millionen Euro hat das Land in den Vorjahren in den Kasberg-Skibetrieb gesteckt. Der LRH sah eine Fortführung des Status quo als nicht zielführend. Der Kasberg müsse zumindest kostendeckend wirtschaften, hieß es.

Ein weiteres Problem: Um den Skibetrieb generell weiterführen zu können, müsste massiv in die Betriebsanlagen investiert werden. Es bräuchte etwa leistungsfähigere Beschneiungsanlagen und einen Ersatz für die Gruppenumlaufbahn (GUB), beides würde sich mit rund 40 Millionen Euro Investitionskosten zu Buche schlagen.

Rudolf Raffelsberger, VP-Bürgermeister von Scharnstein, sieht die Zukunft sehr "sorgenvoll", wie er gestern sagte. Dennoch will er noch nicht von einem definitiven Aus für das Skigebiet sprechen: "Eine Entscheidung fällt frühestens nächste Woche."

Wie kann aus touristischer Sicht die Region künftig gestärkt werden? Damit hat sich ein vom Land und den zuständigen Gemeinden beauftragtes Unternehmen beschäftigt, der so genannte Masterplan soll am Donnerstag nächster Woche präsentiert werden. Der Fokus solle auf der Attraktivierung der Region liegen – allerdings auch auf einer "sanften Nutzung" etwa mit Skitourengehen oder Winterwandern, wie Achleitner sagte.

