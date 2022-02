Ski alpin: Junge Nachwuchstalente zeigten in Gosau ihr Können

Das zweite Rennen der Dachstein-West-Rallye der alpinen Skifahrer wurde von der ASKÖ Dachstein West Bad Goisern auf dem selektiven Hang in der Hängleitn bei Gosau ausgetragen. Den Tagessieg bei den Mädchen holte sich zum zweiten Mal in Folge Anja Gamsjäger (Jahrgang 2008, SC Dachstein Oberbank), bei den Burschen setzte sich Janik Sommerer (Jahrgang 2006, ASKÖ Raiffeisen Gosau) durch. In der Vereinswertung gab es keine Veränderungen: Titelverteidiger ASKÖ Raiffeisen Gosau liegt weiterhin in Führung, gefolgt von ASKÖ Dachstein West Bad Goisern, WSV Sparkasse Bad Ischl und SC Dachstein Oberbank.

Die einzelnen Klassensieger – Bambini: Frieda Bauer (ASKÖ Dachstein West Bad Goisern), Maximilian Kranabitl (WSV Sparkasse Bad Ischl); U8: Ellie Unterberger (ASKÖ Dachstein West Bad Goisern), Ludwig Putz (WSV Sparkasse Bad Ischl); U9: Katharina Roth (ASKÖ Raiffeisen Gosau), Matthäus Unterdechler (SC Dachstein Oberbank); U10: Rosa Bauer (ASKÖ Dachstein West Bad Goisern), Fabio Wieser (SC Dachstein Oberbank); U11: Lenie Beer (SC Dachstein Oberbank), David Putz (ASKÖ Raiffeisen Gosau); U12: Frida Egger (ASKÖ Raiffeisen Gosau), Leo Beer (SC Dachstein Oberbank); U14: Anja Gamsjäger (SC Dachstein Oberbank), Jonas Thaler (ASKÖ Raiffeisen Gosau); U16: Mia Pilz (SC Dachstein Oberbank), Janik Sommerer (ASKÖ Raiffeisen Gosau).