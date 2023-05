SK-Rapid-Tour legt am Mittwoch Halt im Salzkammergut ein

Rechtsaußen Ante Bajic ist am Abend beim öffentlichen Fan-Stammtisch im Gasthaus Hois’n mit dabei. Foto: Gepa

BEZIRK GMUNDEN. Bei der diesjährigen Bundesländertour des SK Rapid Wien legen die grün-weißen Bundesligakicker am Mittwoch insgesamt vier Zwischenstopps in Obertraun, Bad Ischl und Gmunden ein. „Wir wollen unseren Herzensverein auch in den Bundesländern angreifbar machen“, sagt Rapid-Pressesprecherin Simone Bintinger. „Wir haben viele Fans auch außerhalb Wiens.“

Die ersten drei Termine sind speziell dem Fußball-Nachwuchs gewidmet. Um 11.30 Uhr ist ein Besuch von Innenverteidiger Marko Dijakovic und Nicolas Bajlicz (Mittelfeld) bei Schülerinnen und Schülern im Sportzentrum Obertraun anlässlich des Österreichischen HAK-Cups geplant. Die zwei Rapidler stehen ab 13 Uhr auch beim SV Bad Ischl in einer Talkrunde mit dem Ischler Nachwuchs Rede und Antwort – nebst Funpark, Torschusswand und Schussgeschwindigkeitsmessung. Das gleiche Programm ist ab 17.30 Uhr beim SV-Gmunden-Nachwuchs geplant, diesmal mit Rechtsaußen Ante Bajic und Mittelfeldakteur Aleksa Pejic. Die beiden Letztgenannten sind dann auch ab 19 Uhr beim öffentlich zugänglichen Fan-Stammtisch im Gasthaus Hois’n in der Traunsteinstraße bei einer Talkrunde mit dem interessierten Publikum sowie einer Autogrammstunde zugegen.

Wie populär Rapid in der Region ist, beweisen die hier gemeldeten offiziellen Fanclubs: Green Arases (Lenzing), Green Devils (Ohlsdorf), Grün Weiße Götter (Aigen-Voglhub, Bad Ischl), Grüne Teufel und Sons of Rapid (beide Ebensee), Klub der grün-weißen Freunde (Gschwandt), Rapid 2000 (Wolfsegg), Volcanos (Vöcklabruck). (gs)

