SJ feiert mit Europacamp freien Seezugang und Urlaub für alle

70 Jahre ist es her, dass in Weißenbach der Grundstein für die Entstehung des Europacamps gelegt wurde. "Wir haben am Samstag nicht nur gebührend gefeiert, sondern auch ein starkes Zeichen für mehr Seezugänge gesetzt", sind sich Paul Stich, Verbandsvorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreichs, und Nina Andree, Landesvorsitzende der SJ Oberösterreich, einig.

Seit 70 Jahren pilgern Generationen von jungen Menschen aus ganz Österreich und aus dem Ausland nach Weißenbach, um Erholung und Spaß zu finden, Sport zu machen, sich weiterzubilden und neue Freundschaften zu schließen. Das Europabad bietet allen die Möglichkeit, sich kostenlos am See zu erholen.

Seit über einem Jahr kämpft die Sozialistische Jugend unter dem Motto "Platz da!" um mehr freie Seezugänge. "Gemeinsam werden wir weiterkämpfen, bis alle genug Platz an Österreichs Seen haben", betonen Stich und Andree abschließend nach dem Protestbaden im Attersee.