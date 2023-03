ST. WOLFGANG. Das Lehrerkollegium der beiden St. Wolfganger Schulen an den Standorten Markt und Rußbach arbeitet derzeit an einem pädagogischen Konzept für eine gemeinsame Volksschule in der Wolfgangseegemeinde. Am vergangenen Wochenende trafen die Lehrer mit vier Bildungsexperten aus Oberösterreich, Tirol und Deutschland zusammen, um den Konzeptentwurf zu überarbeiten und abzuschließen.

Nach der Präsentation im Gemeinderat werden Standortgespräche zwischen der Lehrerschaft und den Elternvereinen geführt. Bürgermeister Franz Eisl (VP): „Es ist uns wichtig, dass Lehrer und Eltern hier eng zusammenarbeiten – es geht ja um nichts weniger als um die beste Bildungszukunft unserer Kinder.“ Offen sei derzeit noch die Standortfrage, die mit einer bereits in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie geklärt werden soll. Möglich wären Markt, Rußbach und Schwarzenbach.

Wie fast überall im Land ist man auch in den beiden St. Wolfganger Volksschulen mit dem Problem sinkender Schülerzahlen konfrontiert. Der Elternverein des Standortes Markt forderte in seiner jüngsten Zusammenkunft mit der Gemeindeführung, dass auch eine kurzfristige Übersiedelung der Rußbacher Schüler an den Standort Markt bereits mit dem Schuljahr 2023/2024 durch Experten geprüft werden müsse.

Bereits im Gemeindeentwicklungsprozess „Agenda Oberösterreich“ war die Zusammenführung der beiden Volksschulen ein wichtiges Thema. „Der klare Wunsch der vielen Teilnehmer war es, dass St. Wolfgang eine Ganztagesschule mit optimaler Betreuung unserer Kinder bekommt“, so Eisl.

