Silvia Drach entführt junge Leser auf eine Zeitreise zum Würfelspiel

Eine Zeitreise in die Vergangenheit – das ist wohl ein häufiger Wunsch in der Phantasiewelt vieler Kinder und Jugendlicher. Die Hobbyautorin Silvia Drach aus Gampern erfüllt ihn mit ihrem Romanerstling "Traum Zeit Portal – Im Schatten des Würfelspiels".

"Das Fabulieren von Geschichten hat mir schon immer Vergnügen bereitet", sagt die Betreiberin einer Frühstückspension und Mutter zweier erwachsener Kinder. Ein Schreib-Fernkurs hat ihr letztlich das nötige Rüstzeug verliehen, um sich an das Verfassen eines Romans heranzuwagen. Das Resultat kann sich durchaus sehen – und lesen – lassen: Nach fast dreijähriger Arbeit liegt eine mehr als 300 Seiten starke Abenteuergeschichte vor, die ihre Helden 400 Jahre in die Vergangenheit reisen lässt – genau genommen zum "Frankenburger Würfelspiel".

Herberstorff die Meinung sagen

Die Geschichte ist in unserer Gegend angesiedelt: Die Freunde Bernhard, Lukas und Karla besuchen die Neue Mittelschule in Neukirchen an der Vöckla und träumen in ihrem Baumhaus am Fluss von so manchem Abenteuer. Die Aufregung ist groß, als sie herausfinden, dass sie mithilfe einer alten Kaffeemühle eine Zeitreise unternehmen können. Das Reiseziel steht bald fest: Das "Frankenburger Würfelspiel" muss es sein, denn die Kinder wollen dem grausamen Grafen Herberstorff, von dem sie gerade in der Schule gelernt haben, die Meinung sagen. Was sie nicht ahnen: Es wird gar nicht so einfach sein, wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Bis es so weit ist, müssen sie etliche brenzlige Gefahrensituationen überstehen.

Obwohl das Buch erst vor kurzem erschienen ist, hat es bereits viele begeisterte Leser gefunden. "Dass den Kindern und Jugendlichen mein Roman so gut gefällt, gibt mir Mut zum Weiterschreiben. Ich arbeite bereits an einer Fortsetzung", verrät Silvia Drach.

Michael Neudorfer, Buchhändler und Obmann des Frankenburger Würfelspiels, ist vom Buch begeistert. "Es ist wirklich sehr gelungen, total spannend, gut geschrieben und steckt voller origineller Details", sagt er. "Der tatsachengetreu geschilderte historische Hintergrund gibt einen guten Rahmen ab für die phantasievolle Handlung. Schön, dass dieses einprägsame Ereignis aus unserer Geschichte nun auch Thema eines so lesenswerten Jugendbuchs ist!"

"Traum Zeit Portal – Im Schatten des Würfelspiels" ist selbstverständlich in Neudorfers Buchhandlung in Vöcklabruck erhältlich und kann auch bei den heurigen Aufführungen des "Würfelspiels" erworben werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gampern Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.