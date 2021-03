Sigrun schrieb Geschichte

Beim Continental Cup der Nordischen Kombiniererinnen im russischen Nazhniy Tagil zeigte Altmünsters nordische Skihoffnung Sigrun Kleinrath einmal mehr auf. Die 17-Jährige wurde am ersten Wettkampftag – vergangenen Freitag – hinter der Amerikanerin Tara Geragthy-Moats Zweite. Am Samstag landete Sigrun auf Platz vier, doch der Sonntag war dann laut der jungen Altmünsterin zum Genießen. Nach zwei nahezu perfekten Sprüngen ging sie als Zweite, mit nur einer Sekunde Rückstand, auf die Loipe: "Es war eines der härtesten Rennen, aber ich bin megahappy, dass das heute so geklappt hat", sagte Sigrun nach dem Bewerb, den sie auf dem zweiten Platz beendete. Danach war klar: Die Siegerin der COC-Gesamtwertung der Saison 2020/2021 kommt aus Altmünster und heißt Sigrun Kleinrath. Am Ende standen 20 Punkte Vorsprung auf Geragthy-Moats, die eigentliche Top-Favoritin aus den USA, zu Buche.

Der Continental Cup ist nach dem Weltcup die zweithöchste FIS-Wettkampfserie in der Nordischen Kombination.

