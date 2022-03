Siegernamen auf eigener Gondel

Mehr als 200 Starter und über 1000 Zuseher feierten den Saisonabschluss bei der diesjährigen Auflage des in Oberösterreich einzigartigen Kinder-Crossrennens "KidsXBattle" am Kasberg. Das vom WSV Scharnstein veranstaltete Skirennen fand erstmals nach zwei Jahren Pause wieder statt. Insgesamt reisten 50 Vereine aus ganz Österreich mit ihren Kindern an, es gab heuer aber sogar Nennungen aus Tschechien und Holland. In nahezu weltcupwürdiger Atmosphäre samt Live-DJ und Partystimmung wurde das Ereignis von Heinz Hörhager (Radio OÖ) moderiert. Kurssetzer Mario Schellnast schuf eine anspruchsvolle Strecke mit Sprüngen, Wellen und Steilkurven. Die Tagessieger Nicole Koudelka (Ski Race Club Flachau) und Jonas Steinkellner (Strudengau Cup) nahmen nicht nur eine Glaskugel als Pokal und ein rotes Trikot mit nach Hause, sondern werden mit ihren Namen auf einer eigenen KidsXBattle-Gondel am Kasberg verewigt.