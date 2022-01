Sieben Verletzte bei Unfall auf B145

Ein 54-jähriger kroatischer Pkw-Lenker aus Deutschland war auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von St. Agatha in Richtung Bundesstraße unterwegs und wollte von dort in die B145 einbiegen. Dabei dürfte er den auf der Bundesstraße herankommenden Pkw eines 67-Jährigen aus Bad Goisern übersehen haben und prallte gegen das Fahrzeug, das auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort frontal mit einem Kleintransporter aus Zell am See zusammen-stieß. Die sechs Insassen des Kleinbusses und der 67-jährige Lenker wurden verletzt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe. Unmittelbar danach trafen zufällig zwei Krankenschwestern sowie ein Rettungs- und Notfallsanitäter zur Erstversorgung an der Unfallstelle ein und setzten die weitere Rettungskette in Gang.