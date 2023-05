Sie war die modernste Orgel der Monarchie, doch vollkommen wird ihr Klang erst jetzt

Nach langer Vorbereitungszeit haben die Renovierungsarbeiten an der Kaiser-Jubiläumsorgel in der Bad Ischler Stadtpfarrkirche endlich begonnen. Die 4155 Holz- und Metallpfeifen wurden in den vergangenen Monaten vorsichtig ausgebaut und zur Reparatur zu Spezialunternehmen nach Vorarlberg und ins ostdeutsche Brandenburg transportiert. Dort wird ihr Klang perfektioniert.