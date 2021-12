Sie kommen in der Stunde der allergrößten Not

Sie kommen, wenn das Unglück zugeschlagen hat. Wenn Hinterbliebene oder Überlebende in Schockstarre sind. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes in Vöcklabruck steht diesen Menschen dann zur Seite. Die 22 Männer und Frauen haben eine intensive Ausbildung hinter sich. Ihr Mindestalter liegt bei 25 Jahren, denn wer diese ehrenamtliche Aufgabe übernimmt, sollte mit beiden Beinen im Leben stehen.

"Ich habe selbst erlebt, wie das Kriseninterventionsteam mich und meine Familie in einer Notsituation ein wenig aufgefangen hat", sagt Nina Seferagic. "Die Helfer leisteten praktische und konkrete Hilfe und behielten den Überblick. Sie kochten Kaffee und wiesen uns darauf hin, wer jetzt anzurufen sei. Es war eine stille, aber unglaublich wirkungsvolle Hilfe in dieser Situation."

Nach diesem Erlebnis entschloss sich Seferagic, selbst Mitglied des Vöcklabrucker Kriseninterventionsteams zu werden. Sie hat mittlerweile rund 50 Einsätze hinter sich.

Die Einsätze sind fordernd

Diese sind durchaus fordernd. Die Helfer werden mit Menschen in den schlimmsten Momenten ihres Lebens konfrontiert. "Natürlich nehmen wir gedanklich da viel mit nach Hause", sagt Seferagic. "In unserer Ausbildung lernen wir aber Strategien uns abzugrenzen. Doch trotzdem: Der Anruf unserer Kollegen am nächsten Tag ist extrem wichtig. Da können wir den Einsatz nachbesprechen, du kannst alles nochmal durchgehen und auch hinterfragen. Das hilft enorm beim Abschließen."

Das Interventionsteam des Roten Kreuzes Vöcklabruck sucht derzeit zusätzliche freiwillige Helfer. Voraussetzungen sind Einfühlungsvermögen und Geduld. "Man sollte spüren, was Menschen in der Situation ihrer größten Hilflosigkeit und Verletzlichkeit brauchen", erläutert Petra Pohn, ein anderes Teammitglied. "Die Ausbildung bereitet aber gut auf diese Aufgabe vor."

Nähere Infos gibt es beim Roten Kreuz Vöcklabruck unter Tel. 07672/28 144-0 oder per Mail an vb-office@o.roteskreuz.at. Im Februar wird es für Interessierte auch einen Infoabend geben.