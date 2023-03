Sichtungen und Nachweise belegen: Wölfe auch im Bezirk Vöcklabruck

Unter dem Motto „Wir gestalten für morgen“ hielten die Waidmänner und -frauen des Bezirks Vöcklabruck kürzlich im Kultursaal Lenzing ihren diesjährigen Bezirksjägertag ab. Bezirksjägermeister Anton Helmberger begrüßte zahlreiche Ehrengäste aus Jagd und Politik.

Bezirksbauernobmann Alfred Lang und Renate Gabriel als Vertreterin von Bezirkshauptmann Johannes Beer sprachen im Interview mit Moderator Philipp Stögner der Jägerschaft ein großes Lob aus. Sie habe einerseits mit der hervorragenden Abschussplanerfüllung wertvolle Dienste für den dringend notwendigen Waldumbau geleistet, andererseits in enger Zusammenarbeit mit den Landwirten die Wildschweinproblematik sehr schnell in den Griff bekommen und die Schäden auf ein erträgliches Maß gesenkt.

Bezirkshundereferent Gerald Loy berichtete über die Events im vergangenen und bevorstehenden Jagdjahr: Auch während der Corona-Pandemie wurden fast 40 Hunde zur Brauchbarkeitsprüfung gebracht und für die Aufgaben im Jagdalltag vorbereitet.

Helmberger bedankte sich in seiner Rede bei den Jägerinnen und Jägern, die sich der Wildschweinjagd verschrieben haben. Er betonte den besonderen Aufwand, der bei der Schwarzwildjagd notwendig sei, und berichtete, dass die Abschusszahlen im Gegensatz zum Vorjahr massiv eingebrochen seien. Während im Vorjahr im Bezirk noch 404 Stück erlegt worden waren, waren es in diesem Jagdjahr nur noch 162. Die Vöcklabrucker Jägerschaft habe es demnach geschafft, die Wildschweinbestände auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. „Das ist auch im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest und das Hintanhalten von Agrarschäden enorm wichtig“, so Helmberger, der allerdings eindringlich warnte, die derzeitige gute Situation nicht zu unterschätzen und weiterhin das Schwarzwild scharf, aber im Rahmen des Gesetzes zu bejagen.

Übererfüllung bei Rehwild

Hinsichtlich der allgegenwärtigen Initiativen zum Waldumbau stehe vor allem die Erfüllung der Abschusspläne beim Rehwild im Fokus. Diese wurden im aktuellen Jagdjahr mit 6897 Stück zu 105 Prozent übererfüllt. Rotwild und Muffelwild sind in kleinen Populationen noch immer vorhanden, sinken aber in ihren Beständen tendenziell. Die Abschüsse von Rotwild belaufen sich auf 107 Stück, die des Muffelwildes auf 18. Gamswild wurde in den letzten beiden Jahren durch Zwangsabschüsse massiv reduziert. Die Abschusszahlen liegen jeweils deutlich über dem Abschussplan. Der Wolf sei im Bezirk Vöcklabruck angekommen. Sichtungen und eindeutige Nachweise würden belegen, dass er im Bezirk regelmäßig unterwegs sei. Die Diskussion über ein Regulativ laufe derzeit auf EU-Ebene, die Jägerschaft habe sich bis dahin entsprechend an die gesetzlichen Regeln zu halten.

