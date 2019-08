"Sicherheit ist oberstes Gebot für so eine Veranstaltung"

Verantwortlich für das jährliche Lichterfest ist die Kulturabteilung der Stadtgemeinde Gmunden unter ihrem Leiter Manfred Andeßner (59).

Wie bereits in den OÖNachrichten berichtet, werde heuer die Motorbootsperre auch während des Lichterfestes nicht aufgehoben, so wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. "Aus Sicherheitsgründen", wie Andeßner betont. "Denn die Sicherheit ist das oberste Gebot für so eine Veranstaltung. Ob am Land oder auf dem See. Und daher haben wir heuer die Motorbootsperre beim Lichterfest nicht aufgehoben. Manche schimpfen wahnsinnig über mich oder über uns als Veranstalter, viele sagen aber auch: ‚Super, klass!‘. Denn wir haben es selbst auch schon erlebt, dass da manche völlig planlos unterwegs sind."

Es seien heuer elf Boote auf dem Traunsee im Einsatz, so Andeßner, und es gebe einen Korridor als Schutzzone, der um ein Drittel größer im Vergleich mit den vergangenen Jahren sei: "Weil mehr auf dem See stattfindet."

Sperrzone keinesfalls befahren!

Rechtlich sieht es so aus: Es ist verboten, mit privaten Motorbooten zum Lichterfest zu fahren. An alle anderen Bootfahrer appelliert die Stadtgemeinde Gmunden, die markierte Sperrzone keinesfalls zu befahren.

Das Feuerwerk als alljährlicher, immer wiederkehrender Höhepunkt des Lichterfestes werde auch heuer von Sigi Grabner, einem in Ohlsdorf lebenden gebürtigen Gmundner, samt seinem professionellen Team in Szene gesetzt. Andeßner: "Der Sigi ist interessiert daran, zu Hause – in seiner Region – zu zeigen, was er kann. Er stammt von der Grabner-Familie am Gmundner Tastelberg. Er macht mittlerweile fast alle wichtigen Feuerwerke in Oberösterreich. Und eben bei uns will er etwas ganz Besonderes zeigen."