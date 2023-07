Shop statt im Müll: ReVital haucht gut erhaltenen Altwaren neues Leben ein

54 Tonnen Abfall mussten im Vorjahr nicht entsorgt, sondern konnten im ReVital-Shop wiederverwendet werden. "Unsere Mitarbeiterinnen in den Altstoffsammelzentren sind mit einem Röntgenblick ausgestattet", schildert Manuela Gschwandtner, Vorsitzende des Bezirksabfallverbandes (BAV) Vöcklabruck. In acht der 13 ASZ-Stellen im Bezirk können gut erhaltene Altwaren gesammelt werden, die im ReVital-Shop ein zweites Leben bekommen.

"In unserer Wohlstandsgesellschaft landet viel im Abfall, obwohl es noch funktioniert", weiß Karl-Heinz Zeitlinger, der BAV-Geschäftsstellenleiter. Diese Dinge werden aufbereitet und in Kooperation mit der Volkshilfe im ReVital-Geschäft in Timelkam angeboten. "Das ist mittlerweile der größte Umschlagplatz für Secondhand-Waren", sagt Gschwandtner. Am meisten gefragt sind dort Kinderartikel. Im neuen Geschäft kann jeder einkaufen und so einen Beitrag zur Abfallvermeidung leisten.

Weniger Müll im Vorjahr

2022 wurde über eine halbe Tonne Abfall pro Bürger im Bezirk entsorgt. Das sind 4,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Der Mengenrückgang lässt sich mit der Corona-Pandemie erklären, als die Menschen im Lockdown 2020/21 ihre eigenen vier Wände entrümpelt und die Altstoffsammelzentren regelrecht gestürmt hatten.

Die BAV-Vorsitzende wird nicht müde, für die genaue Abfalltrennung zu werben: Je genauer getrennt werde, desto geringer die Entsorgungskosten. So konnten im Vorjahr rund 60.000 Euro eingespart werden, weil sperrige Abfälle genauer getrennt wurden. Die Mengen haben sich dadurch seit 2006 halbiert.

Verpackungen aus Kunststoff und Metall werden zusehends über den Gelben Sack und nicht im ASZ entsorgt. Dabei wäre das die beste Alternative, die die Abfallgebühren reduzieren würde. Nichts zu tun hat der BAV übrigens mit der Abholung der Gelben Säcke, die nach wie vor für Ärger sorgt.

Müll in Zahlen

511 Kilo: Das ist die Menge, die 2022 jeder Bürger und jede Bürgerin im Bezirk Vöcklabruck an Müll entsorgt hat. Das sind um 35 Kilo oder 4,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Dennoch sind es immer noch 1,4 kg Müll pro Tag.

83,35 Kilo: So viel Restabfall produziert im Schnitt jeder im Bezirk Vöcklabruck im Jahr. Am meisten fällt pro Kopf in Vöcklabruck an (117 kg), am wenigsten in Puchkirchen (25).

66 Kilo Altpapier pro Einwohner sind im Bezirk Vöcklabruck zu entsorgen. Der leichte Rückgang von knapp sechs Prozent wird auf die verstärkte Online-Werbung zurückgeführt.

