Beim Jubiläum der Kellerbühne wird Shakespeare ein Oberösterreicher

Sechs Kreative waren es, die 1965 beschlossen, eine Bühne in den Kellerräumen der Basilika Puchheim aufzubauen. Was Werner Böhm, Peter Wacha, Herta Polansky, Fritz Desch, Christine Gabeder und Joe Nagl damals wohl noch nicht ahnten: Auch 60 Jahre später existiert die Kellerbühne Puchheim noch.

Und zu diesem Jubiläum haben sich die Verantwortlichen des Theaters an einen großen Namen gewagt: Ab 14. März wird der weltberühmte Dramatiker William Shakespeare ein Oberösterreicher. Zumindest sprachlich. Denn seine bekannte Komödie "Ein Sommernachtstraum" wird die Kellerbühne "auf Oberösterreichisch" präsentieren.

Bereits seit November proben mehr als 20 Mitwirkende gemeinsam mit Regisseur Joachim Rathke an dem Stück – und wollen es "entstauben". Und zwar von geschwollener Sprache und angereichert mit Dialekt. Die Handlung in fünf Akten dreht sich um mehrere Liebespaare, denen magische Elfen und ein Kobold namens Puck Streiche spielen, was zu zahlreichen Verwirrungen, Verwicklungen und Missverständnissen führt. In der Bearbeitung werden Handlungsorte, Handlungszeiten und Sprachen vermischt: Da ist das Publikum einmal in Rom oder Athen, dann wieder in Oberösterreich und wenig später in der Antike.

21 Aufführungen sind bis 4. Mai dieses Jahres geplant. Die Kellerbühne garantiert: "Ihr werdet köstlich amüsiert sein". Wer sich selbst davon überzeugen möchte, hat unter www.kbp.at die Möglichkeit Karten zu ergattern.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger