Severin-Medaille für Ehrenamt in den Pfarren

Dieses Ehrenzeichen wird an Laien verliehen, die über einen längeren Zeitraum Verdienste im pastoralen oder in einem mit der Kirche zusammenhängenden Bereich erworben haben. In einer Welt ohne Ehrenamt gingen Menschlichkeit, gelebtes Christsein und Demokratiefähigkeit verloren, sagte Brigitte Gruber-Aichberger, Direktorin für Pastorale Berufe, in ihrer Festansprache.

Ausgezeichnet wurden unter anderem Margit und Franz Gruber aus Ottnang. Das Ehepaar leitet seit 2007 das Katholische Bildungswerk und hat in dieser Zeit mehr als 144 Veranstaltungen durchgeführt. Darüber hinaus halten die beiden an vielen anderen Orten Kurse zur natürlichen Familienplanung.

Franz Kreuzer aus Steinbach widmet seine Freizeit der Bergrettung, dem Roten Kreuz, der Feuerwehr und seit Jahrzehnten der Pfarre. Er ist Pfarrgemeinderat und im Seelsorgeteam aktiv, arbeitet als Wortgottesfeier-Leiter und Kommunionhelfer und ehrenamtlicher Mesner mit. Zwischen 1966 und 2000 war er auch Mitglied im Kirchenchor und im Kath. Bildungswerk.