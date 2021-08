Einbrüche in Lokal und Friseurstudios in Bad Ischl

Die Einbrecher waren zwischen 21. und 23. August aktiv, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Sie hatten die Eingangstür aufgebrochen und Räumlichkeiten durchsucht. In den beiden Frisörsalons war Bargeld aus der Kassa gestohlen worden. Auch in ein Gastlokal war eingebrochen worden.

Die Polizeiinspektion Ischl bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +43 59133 4103.