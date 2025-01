Serbisch-Orthodoxe badeten rituell im eiskalten Traunsee

Die serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde Gmunden-Vöcklabruck feierte am Sonntag ihr Epiphaniefest am Gmundner Rathausplatz. Nach der Liturgie, die Erzpriester Nikola Pantic hielt, versammelten sich die Gläubigen am Traunseeufer, wo Pantic das Wasser weihte und die mutigsten Gemeindemitglieder ermutigte, traditionsgemäß in den vier Grad kalten See einzutauchen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchten dreimal unter – als Nachahmung der Taufe Jesu im Jordan. Dabei wurden sie von Pater Nikola Pantic gesegnet. Besonders bewundernswert war die Teilnahme von drei Kindern aus der Ukraine, zwei Buben und einem Mädchen, die diese Tradition auch hier in Österreich bewahren wollen. Die Zeremonie zog viele Schaulustige an.

Der Erzpriester verteilte im Anschluss Bilder an die Teilnehmer und lud alle Anwesenden ein, die Ikone der Erscheinung des Herrn zu küssen und sich mit Weihwasser zu besprengen. Die Zeremonie fand heuer bereits zum dritten Mal in Gmunden statt. Nikola Pantic bedankte sich bei der Stadtgemeinde, die das Ereignis möglich gemacht hatte.

