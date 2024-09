Septemberschnee auf den Bergen des Salzkammerguts

In den Hochregionen des Toten Gebirges wird es Ende der Woche weiß werden.

28,2 Grad wurden Sonntagnachmittag in Bad Ischl gemessen. Am Freitag werden es knapp 20 weniger sein. Ein markanter Temperatursturz bringt dem Salzkammergut ab heute große Regenmengen und ab Donnerstag dann auch den ersten nennenswerten Schneefall im Gebirge. "Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag auf 1000 Meter. Mit den Niederschlagsmengen, die wir erwarten, kann es im Hochgebirge gut einen halben Meter Neuschnee geben", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG).

Schneefall Anfang September sei in den vergangenen Jahren auch im Gebirge "äußerst selten" geworden. Zugleich könnte er Oberösterreich diesmal "vor größeren Hochwasserereignissen bewahren". Das Schlechtwetter dürfte bis über das Wochenende hinaus anhalten.

Almabtrieb beginnt früher als erwartet

Damit muss auch der Almabtrieb früher beginnen, als noch vor wenigen Tagen erwartet: "Das ist aber zum Glück kein Drama. Früher wurden wir Anfang September tatsächlich oft überrascht und standen plötzlich bis zu den Knien im Schnee. Jetzt haben wir einen Wetterbericht, der uns planen lässt", sagt Johann Feßl, Obmann der Almbauern.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger