Sensationsfund in Regau: 600 Jahre alte Sonnenuhr auf Acker entdeckt

Die Klappsonnenuhr, als tragbares Gerät entworfen, demonstriert die fortgeschrittene Kenntnis der Himmelsmechanik in ihrer Zeit.

Sie gehörte wohl einem Kaufmann, der sie während einer Rast an einer bereits in der Römerzeit existierenden Straße bei Regau (Bezirk Vöcklabruck) verlor: Rund 600 Jahre später ist eine antike Taschen-Klappsonnenuhr nun wieder aufgetaucht. Ein Sondengehner entdeckte sie auf einem Acker in rund 20 Zentimeter Tiefe. Das teilte die OÖ Landes-Kultur GmbH mit.

"Anfangs wusste ich nicht, dass es sich um eine Taschensonnenuhr handelt", berichtet Christian H. über seine Entdeckung. Erst nachdem er in einem Artikel über die bevorstehende communale oö -Ausstellung eine Abbildung einer Klappsonnenuhr von Georg von Peuerbach gesehen hatte, dämmerte ihm, dass er vielleicht einen historisch wertvollen Fund gemacht hatte. Er meldete sich bei der OÖ Landes Kultur GmbH.

"Ein bemerkenswerter Fund"

Dort wurde seine Ahnung von Experten bestätigt. Die Sonnenuhr stammt vermutlich aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und stellt laut Bundesdenkmalamt die früheste Form einer Klapp-Sonnenuhr dar, die jemals in Oberösterreich gefunden wurde. "Dies ist ein sehr bemerkenswerter Fund", sagt Alfred Weidinger von der OÖ Landes-Kultur GmbH.

Das in Messing gegossene Instrument mit einer Länge von 6,2 Zentimetern weist eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den beiden bekannten Klappsonnenuhren des berühmten Astronomen Georg von Peuerbach auf, der als deren Erfinder gilt. Es ist anzunehmen, dass der Zeitmesser in Nürnberg hergestellt wurde. 1488 gab es dort bereits elf "Kompassmacher", die nahezu ausschließlich Klappsonnenuhren herstellten. Regiomontanus, ein Schüler von Peuerbach, fertigte ebendort mehrere Klappsonnenuhren.

Ausstellung im Schloss Peuerbach

Die Öffentlichkeit hat die Gelegenheit, diesen aufregenden Fund in der kommenden Communale im Schloss Peuerbach ab dem 31. Mai 2023 zu sehen. Die Ausstellung wird zudem die zwei originalen Klappsonnenuhren des Erfinders, Georg von Peuerbach, präsentieren. Diese stammen aus den Jahren 1451 und 1463.

