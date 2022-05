So kann’s gehen, wenn man vor lauter Übermut handelt: Im Wiener Hallmann Dome war alles für die große Basketball-Meisterparty angerichtet, doch dann unterlag Vienna den Gmundner Swans mit 86:107. Statt 3:0 für den erklärten Titelaspiranten in der Best-of-5-Finalserie steht es nur noch 2:1, und die in Wien sensationell aufspielenden Schwäne haben mit einer ähnlichen Leistung heute Abend vor eigenem Publikum (19 Uhr, Volksbank-Arena) die Gelegenheit, ein fünftes, entscheidendes Spiel am