In der Ischler Trinkhalle findet heute Abend ab 19.30 Uhr ein Konzertabend mit Robert Werner & Band statt, bei dem Asfa-Wossen Asserate, Kaiserliche Hoheit und Prinz aus dem biblischen Hause David, zugleich Großneffe des letzten Kaisers von Äthiopien, Haile Selassie (1892–1975), Einblick in das Leben am Hofe des Negus, sein eigenes Exil in Deutschland und die eigenwillige Sicht Europas auf den afrikanischen Kontinent geben wird.