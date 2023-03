Seniorenbund will in Oberösterreichs ältestem Bezirk Jüngere an Bord holen

Altmünster. Man muss kein Demografiespezialist sein, um zu wissen: Der Anteil jener, die älter sind als 60 Jahre, steigt massiv an – verbunden damit, dass die Senioren auch immer fitter werden. Eine große Herausforderung, wie auch Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer weiß, der mit seiner Führungsriege – Landesgeschäftsführer Franz Ebner und dem Gmundner Bezirksobmann Anton Holzleithner – zu einem Pressegespräch ins Gasthaus „Wirt z’ Minsta“ in Altmünster einlud und das Jahresthema „Sicher leben in den besten Jahren“ sowie eine dazugehörende Broschüre vorstellte. Dabei geht es im Kern um den Schutz vor Kriminalität (Stichwort: Tochter-/Sohn-/Neffentrick), Sicherheit im Straßenverkehr und Sicherheit vor Unfällen in der Wohnumgebung. Bei dem Gespräch kam Interessantes und auch Überraschendes zutage.

Die größte Wählerschar

Im Bezirk Gmunden werde die Anzahl der Generation 60+ von derzeit 30.570 Personen bis 2050 auf mehr als 40.000 ansteigen – das sind dann 38,3 Prozent der Bevölkerung im südlichsten Bezirk des Landes und mehr als 50 Prozent Anteil der Wähler. „Gmunden ist der älteste Bezirk von Oberösterreich“, sagt Pühringer und macht gleichzeitig Werbung für den Seniorenbund: „In dieser Zeit eine Interessensvertretung für Senioren zu sein, ist eine Herausforderung, aber auch eine große Chance.“

Landesgeschäftsführer Ebner zog einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart: Jene, die 1970 in die Pension gegangen seien, hätten danach noch rund acht Jahre gelebt. „Aber durch die gestiegene Lebenserwartung und erhöhte Fitness haben jene, die 2020 in Pension gegangen sind, noch etwa 22 Jahre vor sich. Das ist fast eine Verdreifachung in den vergangenen 50 Jahren.“

Im Bezirk Gmunden zählen die 19 Ortsgruppen 3420 Mitglieder (OÖ. gesamt: 75.000). Im Rekrutieren täten sich besonders Bad Ischl und Traunkirchen hervor. Es sei keine Frage des Alters, sich der Gemeinschaft anzuschließen, betont Pühringer: „Es war in der Vergangenheit leider so, dass der Seniorenbund in der Gedankenwelt der Menschen mit 70 Jahren angefangen hat. Manche waren mit 70 der Meinung, sie seien zu jung, zum Seniorenbund zu gehen.“ Diesbezüglich habe sich im Bezirk allerdings etwas getan. Das Durchschnittsalter des Beitritts habe in den vergangenen zwei Jahren bei 64,2 (Männer) bzw. 64,8 Jahren (Frauen) gelegen. „Damit liegen wir in Gmunden immer noch höher als in anderen Bezirken mit 60 oder 61 Jahren“, sagt Pühringer. „Aber wir kommen schön langsam weg davon, ein Veteranenverein zu sein. Und das ist für das Image entscheidend.“

Pühringers Conclusio: „Der Seniorenbund kann das bieten, was ältere Menschen brauchen: Information und Beratung in allen Fragen, die Senioren betreffen. Und er hat das zu bieten, was das Wertvollste ist – funktionierende Gemeinschaften.“ Das älteste Mitglied im Land ist 111 Jahre alt, das jüngste dem Vernehmen nach 34.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer