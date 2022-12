Seit Heiligabend abgängig: Wo ist Irnes I.?

"Er ist seither telefonisch nicht erreichbar und hat auch seine Geldbörse und Winterkleidung zurückgelassen", berichtet die Polizei am Donnerstagabend. Er soll aber mit seinem Auto, einem schwarzen Audi Avant mit dem behördlichen Kennzeichen VB-456KD, unterwegs sein. Sein Handy war der Polizei zufolge zuletzt am Hl. Abend gegen 23 Uhr in Laakirchen eingeschaltet. Die Polizei bittet unter 059133 4172 um Hinweise.

Bild: Polizei OÖ

