Seit 50 Jahren Partner: Laakirchen und Obertshausen

Im Vorjahr war das Freundschaftsjubiläum in Laakirchen gefeiert worden. Heuer gab es den Gegenbesuch in Obertshausen: Vor einer Woche besuchte eine Delegation unter Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ) die südhessische Stadt, wo ohnehin ein "Europafest" gefeiert wurde.

Begrüßt wurden die Laakirchner vom parteiunabhängigen Bürgermeister Manuel Friedrich und dem ersten Stadtrat Michael Möser. Die Laakirchner brachten heimische Schmankerl wie Bauernkrapfen mit.

Der Besuch wurde genutzt, um die "Freundschaftsbank" in der 25.000-Einwohner-Stadt einzuweihen. Hergestellt wurde die kreisrunde Sitzbank, die rund um einen Baum steht, von der Laakirchner Firma Connexurban GmbH. Auch in Laakirchen soll in Kürze eine gleichartige Freundschaftsbank von der Partnerschaft zwischen den beiden Städten zeugen.

Die Delegationen tauschten sich über kommunale Themen aus, um voneinander zu lernen. Auf großes Interesse auf Laakirchner Seite stieß auch das neue Familienzentrum in Obertshausen.

