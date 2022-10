Seilbahnen schweben bei Traumwetter langsam ihrem Saisonende entgegen

Die Krippenstein-Seilbahn in Obertraun hat noch bis kommenden Sonntag geöffnet. Auch die Rieseneishöhle und die Mammuthöhle sind noch geöffnet.

Bei der Bergstation der Gosaukammbahn stehen noch bis 6. November die geländegängigen Kinderwagen für einen gemütlichen Familienausflug auf der Zwieselalm zum kostenlosen Verleih bereit, die Seilbahn ist geöffnet.

Die Ebenseer Feuerkogel-Seilbahn fährt morgen zum letzten Mal vor der Herbstpause.

Die Grünbergseilbahn in Gmunden ist noch bis 13. November in Betrieb, auch die Sommerrodelbahn und der Baumwipfelpfad sind noch geöffnet.

Bei der Bad Ischler Katrin-Seilbahn dauert die Sommersaison noch bis zum 14. November, bevor sie einen Monat lang stillsteht. Die Zwölferhorn-Seilbahn in St. Gilgen fährt nur noch bis morgen, geht aber schon am 18. November wieder in Betrieb.